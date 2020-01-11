نجوم الفن ينعون السلطان قابوس بن سعيد بكلمات مؤثرة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي السلطان قابوس بن سعيد وذلك عبر حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.



حيث كتب الفنان نبيل شعيل عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات قائلًا: ‏خالص التعازي للشعب العماني الشقيق إنا لله وإنا إليه راجعون.





وعلقت نجوى كرم وقالت: ‏منتقدّم بالتعازي الحارة لكل شعب عمان الحبيب رمز الثقافة والحضارة بفقدان السلطان ‎#قابوس_بن_سعيد، الله يرحمو وتكون نفسو بالسما.



وعلقت حسين الجسمي وكتب: عظم الله أجرك ياوطن، قابوسفي ذمةالله.



فيما كتبت اللبنانية مايا دياب وقالت: ‏وبأسفٍ شديد أعزّي الشعب العماني بفقدان عزيزهم وسلطانهم المثال ‎#السلطان_قابوس_بن_سعيد الذي جعل من بلاده جنة وفي شعبه زرع المحبة والفرح،حزننا شديد على خسارته ‎#سلطنه_عمان ‎#عمان ‎#عمانيين ‎#السلطنة.