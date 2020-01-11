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لبنى عسل تظهر بـ الأسود حدادا على رحيل السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 07:08 م
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لبنى عسل
لبنى عسل
هدى عبدالرازق
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ظهرت الإعلامية لبنى عسل، مرتدية ملابس سوداء حدادًا على رحيل السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأشارت "لبنى"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن السلطان قابوس، له مكانة في قلب كل مصري، وله مواقف مع مصر لا تنسى منذ حرب أكتوبر 73 حتى رحيله، لافتة إلى أنه كان حريصا على تحقيق الوحدة العربية بين الدول.

ووضعت قنوات التليفزيون المصري، والقنوات الخاصة، شارة الحداد لرحيل السلطان العماني قابوس بن سعيد، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

هذا وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان الحداد 3 أيام بالبلاد لرحيل السلطان قابوس بن سعيد.

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الكلمات المفتاحية

هيثم بن طارق لبنى عسل توك شو آخبار مصر

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