القنوات المصرية تُعلن الحداد على رحيل السلطان قابوس

وضعت قنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة، اليوم السبت 11 يناير 2020، شارة الحداد لرحيل السلطان العماني قابوس بن سعيد، والذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ79 عامًا.



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد نعى السلطان قابوس بن سعيد، وأعلن الحداد 3 أيام بالبلاد لرحيل السلطان.



وأتمت سلطنة عمان، صباح اليوم، مراسم تنصيب السلطان الجديد هيثم بن طارق خلفا للسلطان قابوس بن سعيد.

