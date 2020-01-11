وكيل تعليم الفيوم يوكد لم ترد أي شكوى بامتحانات الثانوية العامة اليوم بجميع الإدارات التعليمية (صور)



تفقد الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم السبت، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020 2019م للصف الأول الثانوي العام بالفيوم - فترة مسائية ويرافقه الدكتور مراد احمد حسن مدير عام التعليم العام، والأستاذ محمد فتحي مدير التعليم الثانوي.



تفقد عبدالله ومرافقوه، مدرسة الفيوم الثانوية للبنات ونبه مشددًا على عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة،وتم التنبيه على جميع اللجان والملاحظين بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات، وتوفير الجو المناسب لهم، ووجه الطلاب إلى ضرورة مراجعة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من حل الامتحان.



أكد عبدالله، على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام بكافة مدارس المحافظة ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات اليوم بجميع الإدارات التعليمية، مؤكدًا ضرورة مواصلة الالتزام والتفاني في العمل والإخلاص وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط من أجل صالح أبنائنا الطلاب ولحصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

