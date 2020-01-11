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الرئيس الأمريكي يصف سليماني بأنه "أحد أسوأ الإرهابيين في التاريخ"

السبت 11/يناير/2020 - 05:25 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، الانتقاد إلى دفاع الديمقراطيين عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل نتيجة غارة أمريكية على موكبه بالقرب من مطار بغداد الدولي في يوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري، ووصفه بأنه "أحد أسوأ الإرهابيين في التاريخ".

وتساءل الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أين اختفى صوت الديمقراطيين عندما أمضوا الأيام الثلاثة الأخيرة في الدفاع عن قاسم سليماني، أحد أسوأ الإرهابيين في التاريخ وصاحب العبوات الناسفة؟ الذي كان يخطط أيضًا إلى إلحاق ضرر كبير في المستقبل".

هذا وأتت تغريدة الرئيس الأمريكي، بعد إعلان الحرس الثوري مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصاً، بصاروخ قصير المدى، لتلقي الضوء على صمت الديمقراطيين وعدم تعليقهم على هذا التطور الجديد، بينما انتقدوا خلال الأيام الماضية الضربة الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني.

وكانت رئيسة البرلمان الأمريكي نانسي بيلوسي، قد قالت في وقت سابق، إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب نفذت غارات بالعراق واستهدفت مسؤولين إيرانيين رفيعين، وقتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني بدون تصريح لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران، وبدون أي تشاور مع الكونجرس"، مؤكدة على أن قتل سليماني في ضربة أمريكية "يهدد بإحداث تصعيد خطير للعنف".

ويذكر أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن في وقت سابق من اليوم، مسؤوليته عن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، إلا أنه زعم أن الصاروخ الذي أطلق باتجاهها انفجر قرب الطائرة، قائلاً: "إن الطائرة حرفت مسارها للعودة"، وهو ما نفته لاحقاً أوكرانيا بالخرائط،

وعازياً السبب إلى "التوتر" الذي كان سائداً، قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس أمير علي حاجي زاده، إن الحرس ظن أن الطائرة الأوكرانية التي أسقطها في إيران صاروخ كروز، كاشفاً أنها أُسقطت بصاروخ قصير المدى.

وبرر ظروف إسقاط طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، قائلاً: "إن الولايات المتحدة هددت بضرب 52 هدفاً بإيران، لذلك كانت جميع الوحدات الهجومية والدفاعية في حالة تأهب، وكان النظام الدفاعي يعمل تحت نفس الظروف".

كما أضاف: "في تلك الليلة كانت البلاد في حالة حرب، وتم إعلان أعلى مستوى للتأهب، وفي مثل هذه الظروف واجه النظام الدفاعي هدفًا علی بعد 19 کیلومترا، وحدده خطأ علی أنه صاروخ کروز".

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سليماني ترامب الطائرة الاوكرانية الرئيس الأمريكي الخطوط الأوكرانية

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