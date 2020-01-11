ahly live نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم السبت 11-1-2020 في دوري أبطال أفريقيا caf



مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020 المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجمع بين الأهلي المصري ونظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكورة القدم لعام 2020، ويمني الأهلي المصري النفس اليوم بتحقيق في هذا اللقاء المرتقب لكي يؤمن صدارة المجموعة التي يلعب ضمنها، وسوف نتابع معكم عبر موقعنا ومن خلال هذا المقال نتيجة المباراة فور انطلاقها مباشرة.







مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم

تأتي مباراة اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الأولى والتي تضم كلا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو يحتل صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني والنجم الساحلي المركز الثالث وبلاتينيوم الزيمبابوي المركز الرابع، من جانبها أكدت صحف زيمبابوي أن مباراة اليوم مع الأهلي المصري مباراة حياة أو موت لأن الفريق الزيمبابوي يقع في المركز الأخير في المجموعة.



موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم

سوف تقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1 الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة.



نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم

سوف نتابع معكم نتيجة المباراة فور انطلاقها مباشرة فتابعونا.



منذ لحظات قليلة أطلق الحكم صافرة انطلاق الشوط الأول من المباراة الهامة التي تجمع بين الأهلي وبلاتينيوم وما زالت النتيجة حتى الآن التعادل السلبي بين الفريقين.



انتهت مباراة الأهلي وبلاتينيوم بالتعاد الإيجابي بين الفريقين 11، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى سبع نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.



ahly live نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم السبت 11-1-2020 في دوري أبطال أفريقيا caf

