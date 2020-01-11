المشاركون بالبرنامج الرئاسي للشباب: فرصة قوية للتعرف على أفريقيا



وأشارت إلى أن البرنامج أتاح لها زيارة قناة السويس، بقولها "لا يوجد شخص لا يحلم أن يذهب إلى قناة السويس، حتى لو كان سائح"، كما أنها شهدت معالم الإسكندرية اليوم، وعلقت أنه منذ مشاركتها في منتدى شباب العالم 2018، وجدت أنها تريد زيارة مصر مرة أخرى، لأن المعاملة والتنظيم كان رائعان.



ووجهت "شنيدي" رسالتها عن مصر، بقولها "مصر بلد جميلة برشة، وكلها سلام، وتسير فيها وأنت مرتاح".



فيما تحدث "محمد عصمت" مهندس كمبيرتر أنه حضر منتدى شباب العالم 2019، وأنه شارك في البرنامج في الدفعة الثانية لإعداد القادة، وأنه كان يتابع برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأنه شارك في البرنامج، الذي سمح له بالتعرف على الخبرات وتبادل التواصل وتعلم من محتوى علمي، مكنه من التواصل مع شباب القارة الإفريقية.



وأضاف أنه خلال البرنامج تعرف على حضارات القارة الإفريقية، واكتسب من خلال المشاركين معه معلومات جديدة وعديدة في مجالات مختلفة، موجهًا "أنا بشكر رئيس الجمهورية الذي أعطى لجميع الشباب الفرصة، والأكاديمية التي قدمت محتوى جيد للقيادة".



جدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، تم تخريج الدفعة الأولى في أغسطس الماضي.



عبر المشاركون في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، اليوم السبت، عن إعجابهم بتجربة المشاركة في البرنامج وزيارتهم إلى محافظة الإسكندرية، لمشاهدة معالمها كضمن البرنامج.راوية شنيدي من تونس أكدت لـ "الفجر" أنها تعرفت على البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي من الانترنت، ثم بحثت حول البرنامج، وقد وجدت أنه فرصة كبيرة وجيدة لالتحاق بها، وأنها شعرت بفرحة كبيرة عقب قبولها، مضيفة أنها قد وجدت أن المادة العلمية التي درستها خلال البرنامج قوية وجديدة.