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انطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد.. الاثنين

السبت 11/يناير/2020 - 05:46 م
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الشعر العربي
الشعر العربي
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي في الفترة من 13 إلى 16 يناير الحالي؛ بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة.

وتنطلق فاعليات الملتقى في تمام العاشرة والنصف صباح يوم الإثنين الموافق 13 يناير الحالي بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية؛ وتتواصل الفاعليات عقب الافتتاح وعلى مدار أربعة أيام حيث تختتم الفعاليات في تمام السابعة من مساء الخميس الموافق 16 يناير بإعلان اسم الفائز بجائزة القاهرة للشعر العربي في دورتها الخامسة.

واختارت اللجنة العليا المنظمة للملتقى برئاسة الدكتور محمد عبد المطلب؛ موضوع: "الشعر وثقافة العصر" ليكون عنوان الدورة الخامسة؛ كما قررت اللجنة أن تحمل الدورة اسم الشاعرين الكبيرين إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب، ويتناول الملتقى عددًا من الموضوعات المتعلقة بفن الشعر خلال عدد من المحاور الرئيسية؛ والتي تناقش على مدار أيام الملتقى منها:

1- الشعر وثقافة العصر؛ ويتضمن:(القراءة الثقافية للشعر الشعر والفنونالشعر واللغة والهوية المعاصرةمستويات التناص والاستدعاء في الشعر العربي).
2- الشعر وتحولات الواقع العربي؛ ويتضمن: (ركائز الشعرية العربية الشعر والسلطة الشعر والنسوية تحولات الشكل الشعري).
3- الشعر والتكنولوجيا؛ ويتضمن: (النشر الألكتروني الشعر من الشفاهية إلى الرقمية الشعر والدراما الشعر والترجمة).
4- الشعر والنقد؛ ويتضمن: (الشعر ومستويات التلقي تحولات الصورة الشعرية شعرية الجسد في القصيدة الحديثة الشعر والتأويل).

بالإضافة إلى تنظيم مائدتين مستديرتين الأولى حول شعر بدر شاكر السياب؛ والثانية حول شعر إبراهيم ناجي، كما يتضمن الملتقى تنظيم سبع أمسيات شعرية بمشاركة 65 شاعرة وشاعر.
البرنامج:
انطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد.. الاثنين
انطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد.. الاثنين
انطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد.. الاثنين
انطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد.. الاثنين
انطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد.. الاثنين
انطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد.. الاثنين
انطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد.. الاثنين
انطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد.. الاثنين
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