الحزن يخيم على الإعلامي محمود سعد في جنازة مدير أعمال محمد منير

حرص الإعلامي محمود سعد على مساندة الفنان محمد منير أثناء تشييع جنازة مدير أعماله وزوج شقيقته محمود منير، من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.



وخيم الحزن والصدمة على محمود سعد أثناء تواجده بالجنازة، بسبب فراق الراحل ودموع منير.



وانهار الكينج محمد منير ودخل في نوبة بكاء شديدة وذلك لتوديعه صديق عمره وزوج شقيقته ومدير أعماله، وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة توضح مدى تأثره بفراقه.



وحرص على المشاركة في تشييع جثمان الراحل الشاعر أيمن بهجت قمر بجانب الفنان محمد منير.



ومن المنتظر أن يقيم محمد منير عزاء مدير أعماله، بعد غدٍ الإثنين، فى مسجد الشرطة، بمدينة الشيخ زايد.



جدير بالذكر أن الفنان محمد منير قد وصل إلى مستشفى دار الفؤاد، في السادسة صباح اليوم، للوقوف على غُسل جثمان الراحل، وترتيب مراسم الجنازة.