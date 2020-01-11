موعد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي





الريال ضد أتلتيكو مدريد، يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره أتلتيكو مدريد في (ديربي مدريد)، مساء غدًا الأحد، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.





موعد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي

ستُقام مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي، مساء غدًا الأحد، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي

سيتم إذاعة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي بشكل حصري على قناة " السعودية الرياضية 1"، ويُعلق على المباراة فهد العتيبي وفارس عوض.





التشكيل المتوقع لمباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي





ومن المتوقع أن يبدأ الريال مباراته أمام أتلتيكو مدريد بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - إيسكو.

خط الهجوم: لوكا يوفيتش.



ومن المتوقع أن يبدأ الريال مباراته أمام أتلتيكو مدريد بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كيران تريبير - ستيفان سافيتش - فيليبي - رينان لودي .

خط الوسط: أنخل كوريا - توماس بارتي - هيكتور هيريرا - ساؤول.

خط الهجوم: جواو فيليكس - ألفارو موراتا.





واحتضنت المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد في مدينة جدة، والذي شهد مشاركة 4 فرق وهم "برشلونة بطل الدوري الإسباني - أتلتيكو مدريد وصيف الليجا - ريال مدريد صاحب المركز الثالث - فالنسيا بطل الكأس".



ونجح فريق ريال مدريد مساء يوم الأربعاء الماضي في التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني عقب تغلبه على فالنسيا بنتيجة 1/3، بينما حقق أتلتيكو مدريد مساء يوم الخميس الماضي مفاجأة مدوية بالفوز على برشلونة بنتيجة 2/3، ليضرب موعدًا مع جاره المرينجي غدًا الأحد 12/1/2020.