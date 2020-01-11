عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبراء : حان تطبيق الدعم النقدي بعد سنوات من الدعم السلعي"المنهوب"

السبت 11/يناير/2020 - 03:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

تدرس وزارة التموين والتجارة الدخليه في تفعيل مقترح الذي عرضتة على رئاسة الوزراء، في التحويل من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي المشروط.

 

وتصرف وزارة التموين دعم سلعي للموطنين من خلال بطاقات ما قيمتة تساوي  50 جنيه للفرد الواحد، بجانب دعم خبز بمعدل 5 ارغفة للفرد يوميًا.

 

وجاء تفكير وزارة التموين في التحول للدعم النقدي كبديل للدعم السلعي، مع إعادة هيكلة فئات الموطنين المستحقين ضمن شروط وضعتها لضمان وصل الدعم لمستحقية  من الطبقات الفقيرة.

 

 

وسيشكل صرف الدعم نقدي تحول كبير في حياة الموطنين الذين تعودوا خلال السنوات الماضية على صرف الدعم في هيئة سلع، وسيمثل تأثير في اقتصاد الدولة الذي تحاول الحكومة إزالة كافة اشكال الدعم التى تسببت في تأكل ايرادات الموازنة.

 

سي. أي كابيتال: التحول للدعم النقدي يشرك الموطنين في مبادرات الحكومة المنتظرة لخفض الأسعار 

ويري نعمان خالد رئيس قسم البحوث بشركة السي اي كابيتال،"أن التحول إلى الدعم النقدي ليس له تأثير مباشر في تقليل المصروفات المخصصة للدعم، وبالتالي خفض عجز الموازنة لأن الدولة ستتحمل نفس التكلفة في كلا الحالتين،.. ولكن تمثل أهميته بشكل أكبر من حيث الناحية الأجتماعية للمواطنيين من خلال وصل الدعم  إليهم في أيديهم ليقوم بصرفهم حسب احتياجتهم المختلفه، بدلًا الشكل الحالي الذي يستهدف تحديد الدعم في الشكل السلعي فقط."

 

وتابع" خالد" نحن كاقتصاديين نري أن أي شكل من أشكال الدعم تكون أرضًا خصبة للفساد لوجد سعرين هما السعر المدعم وسعر السوق الحر، .. فالموطن في الدعم الحالى من الممكن أن يبيع السلع المدعمة بعد الحصول عليها في السوق الحر؛ ويستفيد من فارق السعر، بينما لم تحقق الحكومة هدفها من الدعم."

 

وأضاف "نعمان"، أن التحول إلى الدعم النقدي يتوافق مع استعداد الحكومة لطرح مبادرات لتخفيض الأسعار.. قائلًا"الموطن في الدعم الحالي ملزم بشراء قائمة من السلع التى تتعاقد عليها الهيئة العامة للسلع التمونية، ولكن بعد التحول النقدي سيترك له حرية اختيار السلع التي سيشتريها وصرفه في مبادرات خفض الأسعار التى تجهزه الحكومة تشهد مشاركة العديد من الشركات  من القطاع الخاص."

 

وتجهز الحكومة في الوقت الحالي لمبادرة ضخمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتشجيع على شراء منتجات محلية الصنع، والتى ستقدم عليها خصومات تصل إلى 80%.


هاني توفيق: الدعم العيني "منهوب" ..والنقدي يحقق انتعاشة اقتصادية

 

ويقول الخبير الاقتصادي هاني توفيق" الحكومة مخطئة في وضع صورة الدعم في الشكل العيني الذي يستفيد منه كل الناس دون تفرقة و يرتفع  فيه الهدر، ويكون منهوب من قبل القائمين عليه لتتراجع قيمتة عند وصولة للموطنين، على عكس الدعم النقدي الذي يصل بكامل قيمته لمستحقية."

 

وتابع"الدعم النقدي سيخلق حالة من الأنتعاشة الاقتصادية  من خلال خلق  فرص عمل ورفع معدلات الأستهلاك والطلب المحلي، فمثلا 100جنيه دعم نقدي يمكن للمواطن إدخار منها  10 جنيه وإنفاق 90 جنيه على مختلف القطاعات الاقتصادي، وبالتالي أصبحت قيمتها 1000 جنيه، بينما في الدعم العيني  سيحصل المواطن على 100 جنيه كما هي أو تنخفض إلى 50 جنيه لانتشار عوامل الفساد فيه."

 

 

 

الألفي : الدعم النقدي يساعد على ترشيد الأستهلاك

وقال عمرو حسين الألفي  رئيس قسم البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن الدعم السلعي يمثل إهدار للمال العام بأعطاء الموطنين سلع لا يحتاجون لها، وتساعد في خلق سوق سوداء.

 

وتابع"التحول للدعم النقدي  سيقضي على سعرين لسلعة واحدة ويصبح تسعيرها وفقا للعرض والطلب،  وسيساعد على ترشيد الأستهلاك؛ فالموطن سيقوم بشراء السلع التى يحتاجها فقط وبالكميات التى تناسبة".

 

البنك الأوروبي لإعادة الأعمار: الدعم العيني الأغنياء أكثر استفادة منه من الفقراء

 

وأعتبر البنك الأوروبي لإعادة الاعمار، أن التحول للدعم النقدي يصب أكثر في صالح الطبقات الفقيرة بعدما كان يستحوذ الفئات الغير مستحقة على الدعم العيني.

 

وقال رفيق سالم اقتصادي  بالبنك،" هذا التوجه من الحكومة إيجابي، نعتقد أن الدعم إذا تحول لنقدي سيصل إلى مستحقية ."

 

وأشارة " سالم"في تصريحات للفجر، " الدعم العيني مجالًا للفساد، أما النقدي يصل الي من يستحقه بشكل افضل، بشرط أن يكون هناك حصر شامل وقاعدة بيانات محدثة لكل من يستحق الدعم."

Advertisements

الكلمات المفتاحية

العم النقدي الدعم النقدي المشروط التحول للدعم النقدي

أخبار تهمك

"كورة لايف" - KORAONLINE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA كورة لايف رابط ماتش الاهلي

منذ نصف ساعة

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي Yallakora

منذ أقل من ساعتين

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم Ahly bein SPORT رابط مباراة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"شووت" Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر رابط ماتش CAF يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YOUTUBE

منذ 34 دقيقة

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"الشوط الثاني".. كول كورة Ahly مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي

منذ 38 دقيقة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ ساعتين و 10 دقيقة

هدف الاهلي بث مباشر| نتيجة مباراة الأهلي الان| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم (1-1) بث مباشر ahly

منذ 19 دقيقة

هدف بلاتينيوم أمام الأهلي| نتيجة مباراة الأهلي الان| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر ahly

منذ ساعة و 9 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع Ahly

منذ ساعة و 18 دقيقة

نتيجة مباراة الاهلي الان| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم (0-1) رابط Yallakora بث مباشر الأهلي اليوم

منذ ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر الان مباراة الاهلي امام بلاتينيوم مشاهدة مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي الان

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير التموين: الدعم النقدي أكثر كفاءة من العيني

ننفرد بنشر ملامح خطة الحكومة للتحول للدعم النقدي

83% من المصريين: بطاقة التموين أهم من الدعم النقدى.. و72%: 50 جنيها لا تكفى احتياجاتنا

"التموين": 80% من المصريين يحصلون على الخبز المدعم

وزير التموين يطمئن المواطنين بشأن عملية تنقية البطاقات

"التموين": قبول قيد الزوجة على بطاقة تموين الزوج.. في تلك الحالة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:11 م

"كورة لايف TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع Ahly

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم Ahly bein SPORT رابط مباراة الأهلي

11:51 ص

"الشوط الثاني".. كول كورة Ahly مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي

03:51 م

بث مباشر الان مباراة الاهلي امام بلاتينيوم مشاهدة مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي الان

02:52 م

"كورة لايف" - KORAONLINE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA كورة لايف رابط ماتش الاهلي

03:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status