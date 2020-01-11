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الشوط الأول.. الأهلي يتأخر ضد بلاتينيوم بأداء مخيب للآمال

السبت 11/يناير/2020 - 03:50 م
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي متأخرًا بهدف دون رد في المباراة المقامة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تغييرًا قبل انطلاق اللقاء بدقائق قليلة بالدفع بمحمد مجدي "قفشة" بدلًا من وليد سليمان الذي اشتكى من الإصابة في عضلة السمانة خلال عمليات الإحماء.

 

بداية اللقاء كانت هادئة من جانب كلا الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم تظهر أي خطورة على أي مرمى حتى الدقيقة ١٩.

 

وفي الدقيقة ١٩ نجح فريق زيمبابوي في أحرز الهدف الأول والذي سجلة براندون نجالا بعد متابعته لتسديدة زميله لنسيالا، وضعها داخل الشباك.

 

وحصل رامي ربيعة على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة ٢٢ بعد عرقلته لنسيالا من الناحية اليمنى.

 

بعد الهدف الأول لبلاتينيوم لم تظهر خطورة حقيقية للأهلي، حيث سيطر الفريق الزيمبابوي على منطقة وسط الملعب، وبدأ لاعبيه في إهدار الوقت بالسقوط على أرض الملعب دون تدخل من أحد.

 

وبعد عدة تمريرات من قفشة لجيرالدو ومنه إلى مروان محسن داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن كرته ارتطمت بمدافع بلاتينيوم وتتحول إلى ركلة ركنية في الدقيقة ٣١.

 

وأنقذ بيتروس مهاري حارس مرمى بلاتينيوم فريقه من هدف محقق في الدقيقة  ٣٥ بعدما تصدى لتسديدة جونيور أجاي لاعب الأهلي من داخل منطقة الجزاء.

 

وفي الدقيقة ٣٨ سدد لاست جيسي لاعب بلاتينيوم كرة برأسه قوية لكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة وأنقذ فريقه من فرصة محققه.

 

وهيأ مروان محسن الكرة لمحمد مجدي "قفشة" في الدقيقة ٤١ على حدود منطقة جزاء بلاتينيوم ليسددها الأخير قوية أعلى عارضة حارس بلاتينيوم لتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر لإدراك التعادل.

 

ومرت الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد على مستوى النتيجة، لينتهي بتقدم بلاتينيوم بهدف نظيف.

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