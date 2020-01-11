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نقل نجمة Real Housewives إلى مركز صحي

السبت 11/يناير/2020 - 12:57 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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تستغرق براندي ريدموند، نجمة Real Housewives بعض الوقت لكي "تتأمل وتحسن من نفسها" بعد إشعال الجدال بفيديو عنصري.

وفي بيان، أكدت الممثلة البالغة من العمر 41 عاما، أنها دخلت مركز صحة لكي "تعكس نفسها وتحسّن حالها". بالاضافة الى ذلك، كشف ممثلها على انستجرام:" ستعود معنا الاسبوع المقبل. ونحن نساندها في رحلة الشفاء هذه ونطلب منكم الانضمام إلينا في ذلك".

إن قرارها بالانضمام إلى هذا المركز ينبع من فيديو عام 2017، الذي ظهر من جديد والذي تنتحل فيه شخصية امرأة "آسيوية". تقول براندي في المقطع: "يسألونني ما أنا الآسيوية لأن عيناي تحدقان" بينما تقف بناتها ويضحكن خلفها. ومنذ ذلك الحين تم حذف المقطع القصير وأصدرت براندي اعتذارا في الرابع من يناير، وقالت: "لقد ظهر شريط فيديو لي منذ ثلاث سنوات عندما كنت قد نشرته وحذفته على الفور واعتذرت عن عدم اكتراثي به. أود مرة أخرى أن أعتذر بصدق عن أفعالي الهجومية".

بينما تصر براندي على تويتر بأنه ليس لديها "عظمة خبيثة" في جسدها، يعتقد بعض النقاد أن اعتذارها كان غير صادق. ولم تتمكن براندي من التحقق بشكل مستقل من صحة ما قالته لمستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي بأنها "تقليد جيد للشخصية" وأنها "ستقوم به مرة أخرى من أجل تجربة أداء جيدة للغاية".

ثم أضافت براندي: "لم يحدث أي أذى". فضلًا عن ذلك فإن العديد من وسائل الإعلام الاجتماعية تطلق على براندي وصف المنافقة منذ اتهمت لياني لوكين بالتصرف العنصري. وكما يذكر البعض، كان استعمال لياني لعبارة" فرحان مكسيكي" موضوعا رئيسيا للمناقشة في الموسم الرابع ريونيون، وكانت براندي احد النجوم الكثيرة التي تنصح لياني. وفقا لبراندي فإن ليان التي تطلق على الناس بـ "المكسيكيين" كانت "مقرفة".

قالت براندي: أشعر أنه مشهد مقرف وأنا خائبة الأمل، لا أريد أن أتعاشر. أشعر بالخجل وهو ليس جيد، واستخدام ذلك مرارا وتكرارا هو عنصرية". ومنذ ذلك الحين اعتذرت ليان مرات عديدة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان بقية الممثلين يسامحونها على لغتها.

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الكلمات المفتاحية

مشاهير براندي الفجر الفني أذى Real Housewives

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