Advertisements
Advertisements
Advertisements

أوبرا وينفري تنسحب من إنتاج روسل سيمونز الوثائقي

السبت 11/يناير/2020 - 12:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
لم تعد أوبرا وينفري، تنتج فيلما وثائقيا يظهر فيه شخص اتهم راسل سيمونز بسوء السلوك الجنسي.

في بيان من مضيف التلفزيون السابق حول الفيلم الوثائقي كيربي ديك وآمي زيرينج غير الملقب، أخبرت أوبرا وسائل الإعلام: "لقد قررت ألا أكون المنتج التنفيذي في الفيلم الوثائقي غير الملقب كيربي ديك وآمي زيرينج ولن يبث على تلفزيون +Apple".

وتضيف أوبرا أنها تريد أن "يعرف أنني أؤمن بالنساء وأدعمهن بشكل لا لبس فيه، اللاتي سيبرزن في المشروع، هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بشأن الفيلم لتسليط الضوء على النطاق الكامل لما عاناه الضحايا، ولقد بات من الواضح أننا أنا وصناع الأفلام لا ننحاز إلى هذه الرؤية الخلاقة".

وتتابع أوبرا قائلة: "أنا أكن احتراما كبيرا لمهمتهم، ولكن نظرا لرغبة صانعي الأفلام في عرض الفيلم الأول في مهرجان ساندانس السينمائي قبل أن أعتقد أنه كامل، أشعر أنه من الأفضل أن أتنحى جانبا، وسأعمل مع منظمة تايم إنتربرايز لدعم الضحايا وأولئك الذين تأثروا بالإساءة والتحرش الجنسي".

وعلى الرغم من قرارها ترك المشروع، تدعو النجمة كيربي ديك وآمي زيرينج "صانعين سينمائيين موهوبين".

وبحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، كان الهدف من الفيلم الوثائقي هو التركيز على" مديرة موسيقية سابقة لامعة تحاول ان تبوح بقصتها عن الاعتداء وإساءة المعاملة على يد شخصية بارزة في صناعة الموسيقى".

ويشاع أن إحدى القصص ذات الأهمية الخاصة للفيلم الوثائقي كانت قصة درو نيكسون، الذي اتهم سيمونز بسوء السلوك الجنسي في عرض عام 2017. لم يتطرّق راسل سيمونز إلى خروج أوبرا من الفيلم، لكنه نفى في بيان سابق جميع الإتهامات الموجهة إليه وانقض مشاركتها. وقال سيمونز: "أنا أنكر كل هذه الادعاءات بشدة، لقد صدمتني هذه الاتهامات المروعة إلى حد كبير وكانت كل علاقاتي توافقية".




Advertisements

الكلمات المفتاحية

وثائقي مشاهير الفجر الفني أوبرا

أخبار تهمك

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

رد زيدان على توديع برشلونة للسوبر الإسباني.. واعتراف خطير قبل لقاء أتليتكو

منذ ساعة الا ربع

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يومين

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 17 ساعة

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 17 ساعة

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 15 ساعة

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 11 ساعة

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

هل تحل أوبرا وينفري رئيسًا للولايات المتحدة في 2020؟

استقالة أحد أكبر مسؤولي شركة أوبر

عاجل.. اتهام مدرب ليفربول بسوء السلوك

البرازيل: معالج روحاني اغتصب واعتدى جنسيا على مئات النساء

تفاصيل اغتصاب "معالج المشاهير" لمئات النساء في مركزه الروحاني

اتهامات لمغني شهير بالاعتداء الجنسي على قاصرات!

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

12:39 ص

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status