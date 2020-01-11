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بعد وفاة "قابوس".. اعرف من هو سلطان عمان الجديد؟

السبت 11/يناير/2020 - 12:41 م
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سلطان عمان الجديد
سلطان عمان الجديد
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عقدت جلسة فتح وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، اليوم السبت 11/1/2020، بحضور كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الجديد، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية بحسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وقام مجلس العائلة المالكة "مجلس الدفاع"، بتوكيل بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة.

من هو سلطان عمان الجديد؟
سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، وهو من مواليد عام 1954.

وتولى سلطان عمان الجديد العديد من المناصب، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040"، ثم وزيرًا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

كما تولى سلطان عمان الجديد رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.
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