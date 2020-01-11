تعرف على الاسم الذي اختاره السلطان قابوس في وصيته

انعقد مجلس العائلة المالكة في سلطنة عمان، اليوم السبت، بعد دعوة الدفاع العماني لها؛ لاختيار خليفة السلطان قابوس الذي وافته المنية فجر اليوم.





وصية السلطان قابوس





وأكدت العائلة المالكة، على أن مجلسها انعقد وقرر عرفاناً وامتناناً للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد وبقناعة راسخة تثبيت من أوصى به في وصيته، في رسالة بعثتها لمجلس الدفاع العماني.





إجراءات التنفيذ





وفتح مجلس الدفاع وصية السلطان قابوس بعدما أوكل مجلس العائلة له القيام بهذا الأمر، بحسب المادة الـ6 من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة.





سلطان عمان الجديد





وكشفت الوصية، عن اسم وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق بن تيمور، الذي نصب سلطاناً لعمان، برسالة من السلطان قابوس.





من هو هيثم بن طارق خليفة السلطان قابوس؟





ولد هيثم بن طارق بن تيمور في عام 1954، وهو ابن عم السلطان قابوس، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.





مناصب شغلها





تولى هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، خلفًا للسلطان قابوس، العديد من المناصب منها: منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002، والعديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها: الأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض.





رئيس رؤية عمان 2040





ويتولى بن طارق رئاسة اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية للسلطنة عمان 2040، وشغل منصب رئيس اتحاد الكرة العماني خلال الفترة من 1983 إلى 1986، وترأس أيضاً اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010، بجانب أنه الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعوقين ونادي السيب الرياضي.





أبناؤه





ولديه 4 أبناء، وهم: ذي يزن، بلعرب، وثريا، وأميمة، وزوجته عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، وأمه شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.



