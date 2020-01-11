Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على الاسم الذي اختاره السلطان قابوس في وصيته

السبت 11/يناير/2020 - 11:22 ص
Advertisements
السلطان قابوس
السلطان قابوس
Advertisements
انعقد مجلس العائلة المالكة في سلطنة عمان، اليوم السبت، بعد دعوة الدفاع العماني لها؛ لاختيار خليفة السلطان قابوس الذي وافته المنية فجر اليوم.

وصية السلطان قابوس

وأكدت العائلة المالكة، على أن مجلسها انعقد وقرر عرفاناً وامتناناً للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد وبقناعة راسخة تثبيت من أوصى به في وصيته، في رسالة بعثتها لمجلس الدفاع العماني.

إجراءات التنفيذ

وفتح مجلس الدفاع وصية السلطان قابوس بعدما أوكل مجلس العائلة له القيام بهذا الأمر، بحسب المادة الـ6 من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة.

سلطان عمان الجديد

وكشفت الوصية، عن اسم وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق بن تيمور، الذي نصب سلطاناً لعمان، برسالة من السلطان قابوس.

من هو هيثم بن طارق خليفة السلطان قابوس؟

ولد هيثم بن طارق بن تيمور في عام 1954، وهو ابن عم السلطان قابوس، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

مناصب شغلها

تولى هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، خلفًا للسلطان قابوس، العديد من المناصب منها: منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002، والعديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها: الأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض.

رئيس رؤية عمان 2040

ويتولى بن طارق رئاسة اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية للسلطنة عمان 2040، وشغل منصب رئيس اتحاد الكرة العماني خلال الفترة من 1983 إلى 1986، وترأس أيضاً اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010، بجانب أنه الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعوقين ونادي السيب الرياضي.

أبناؤه

ولديه 4 أبناء، وهم: ذي يزن، بلعرب، وثريا، وأميمة، وزوجته عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، وأمه شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة السلطان قابوس هيثم بن طارق سلطان عمان جديد السلطان قابوس

أخبار تهمك

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 15 ساعة

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 9 ساعات

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ يومين

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 15 ساعة

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يومين

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

موضوعات متعلقة

"الجارديان" تزعم: مناقشات سرية في عمان لاختيار خليفة السلطان قابوس

بعد شائعات وفاته.. هاشتاج "السلطان قابوس" يتصدر تويتر

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

عبادي الجوهر ينعى الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

بدرية طلبة تنعى الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس

ملحم زين ينعى وفاة السلطان قابوس

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

12:39 ص

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status