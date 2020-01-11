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عاجل.. أول صور من جلسة فتح وصية السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
الفجر
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حصلت "الفجر"، من الكاتب الصحفي المصري محمد البرمي، المقيم في سلطنة عمان، على الصور الأولى من جلسة مجلس الدفاع في السلطنة، صباح السبت، والتي شهدت فتح وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية فجر اليوم.

وقال المجلس: إنه نال شرف فتح الوصية وقرائتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام، والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم، هو سلطان عمان.

وعُقدت الجلسة بحضور الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزیر المكتب السلطاني، رئيس مجلس الدفاع بالإنابة، والفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، والفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، والفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني.
عاجل.. أول صور من جلسة فتح وصية السلطان قابوس
عاجل.. أول صور من جلسة فتح وصية السلطان قابوس
عاجل.. أول صور من جلسة فتح وصية السلطان قابوس
عاجل.. أول صور من جلسة فتح وصية السلطان قابوس
عاجل.. أول صور من جلسة فتح وصية السلطان قابوس
عاجل.. أول صور من جلسة فتح وصية السلطان قابوس
عاجل.. أول صور من جلسة فتح وصية السلطان قابوس
عاجل.. أول صور من جلسة فتح وصية السلطان قابوس
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الكلمات المفتاحية

وفاة السلطان قابوس هيثم بن طارق الفجر السلطان قابوس

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