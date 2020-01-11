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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد توتنهام

السبت 11/يناير/2020 - 11:15 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
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استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام مضيفه توتنهام في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم على توتنهام في مباراة يبحث فيها رجال المدرب يورجن كلوب عن الفوز وحصد النقاط الثلاث للاقتراب خطوة من لقب البريميرليج.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روربرتسون

خط الوسط: هيندرسون - فينالدوم - آدم لالانا

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو


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