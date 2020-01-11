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سعر الدولار اليوم السبت 11-1-2020 في مصر خلال التعاملات الصباحية

السبت 11/يناير/2020 - 09:50 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار اليوم السبت 11-1-2020 في مصر بالبنوك العاملة في السوق المصرفي بمصر، وشهد سعر الدولار حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر في الأسواق المحلية 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.93 جنيه للشراء.
16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.95 جنيه للشراء.
16.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.95 جنيه للشراء.
16.05 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.95 جنيه للشراء.
16.05 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.96 جنيه للشراء.
16.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.93 جنيه للشراء.
16.03 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.94 جنيه للشراء.
16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.94 جنيه للشراء.
16.04 جنيه للبيع.
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