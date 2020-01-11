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شاهد لحظة إطلاق الصاروخ الإيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية

السبت 11/يناير/2020 - 09:19 ص
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الطائرة الأوكرانية المنكوبة
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
وكالات
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رصدت كاميرات المراقبة، لحظة إطلاق الصاروخ الإيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية، بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران.

 

وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737.

 

وذكر مصدر عسكري إيراني، اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، يوم الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود، وفقًا للتليفزيون الإيراني.

           

وقال المصدر العسكري، إن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

 

وكتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تغريدة على تويتر، "يوم حزين. النتائج الأولية للتحقيق الداخلي من قبل القوات المسلحة أنه خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأميركية أدت إلى كارثة".

 

وقال في تغريدة أخرى: "نأسف بشدة واعتذارنا وتعازينا لشعبنا ولأسر جميع الضحايا وللأمم المتضررة الأخرى".

 

وكانت عدة دول رجحت أن الطائرة الأوكرانية قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

 

وسقطت الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق.

 

وأعلن رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني (إس.بي.يو)، إيفان باكانوف، أمس الجمعة عن وضع احتمالي الهجوم الصاروخي أو الإرهاب على رأس الأسباب المحتملة وراء تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.


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مطار الخميني طائرة ركاب أوكرانية ايران الطائرة الاوكرانية الطائرة الأوكرانية المنكوبة اطلاق صاروخ

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