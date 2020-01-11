Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف محمود العسيلي

السبت 11/يناير/2020 - 09:02 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف الفنان محمود العسيلي الذي أقيم مساء أمس علي خبيرة التجميل أمينة عبد المنعم، وكان من أبرز الحاضرين الفنانة بشرى، الفنان شريف رمزي، والفنان محمد الشرنوبي، وخطيبته راندا رياض، السيناريست تامر حبيب، والفنانة ميس حمدان، والفنانة غادة عادل، المطرب تميم يونس، والفنان عمرو يوسف والإعلامية شريهان أبو الحسن، والإعلامي شريف نور الدين.

حيث نشرت بشرى مجموعة من الصور التذكارية التي حرصت على التقاطها أمس، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت بشرى على الصور قائلة :" الف مبروك ل أخويا و صاحبى محمود العسيلى على زفافه على عروسته".

وتابعت بشرى قائلة: "شرط حضورى الفرح إن محمود لازم يعملى اغنية جديدة على ذوقه بعد شهر العسل وهو وافق، أنا بشهدكم كلكم عليه لو منفذش الإتفاق".

يُشار أن العروسان قد عقدا قرانهما الثلاثاء الماضى بالإسكندرية مسقط رأس زوجته خبيرة التجميل أمينة عبد المنعم.

والجدير بالذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخرًا أغنية جديدة عبر صفحته الشخصية على موقع" يوتيوب" حملت الأغنية اسم" تمثيلية "، و الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير هدايه، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها.
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يوم

عاجل.. تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا لقابوس

منذ ساعتين و 20 دقيقة

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 14 ساعة

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 16 ساعة

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 14 ساعة

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

10:12 م

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

12:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status