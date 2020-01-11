شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف محمود العسيلي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف الفنان محمود العسيلي الذي أقيم مساء أمس علي خبيرة التجميل أمينة عبد المنعم، وكان من أبرز الحاضرين الفنانة بشرى، الفنان شريف رمزي، والفنان محمد الشرنوبي، وخطيبته راندا رياض، السيناريست تامر حبيب، والفنانة ميس حمدان، والفنانة غادة عادل، المطرب تميم يونس، والفنان عمرو يوسف والإعلامية شريهان أبو الحسن، والإعلامي شريف نور الدين.



حيث نشرت بشرى مجموعة من الصور التذكارية التي حرصت على التقاطها أمس، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت بشرى على الصور قائلة :" الف مبروك ل أخويا و صاحبى محمود العسيلى على زفافه على عروسته".



وتابعت بشرى قائلة: "شرط حضورى الفرح إن محمود لازم يعملى اغنية جديدة على ذوقه بعد شهر العسل وهو وافق، أنا بشهدكم كلكم عليه لو منفذش الإتفاق".



يُشار أن العروسان قد عقدا قرانهما الثلاثاء الماضى بالإسكندرية مسقط رأس زوجته خبيرة التجميل أمينة عبد المنعم.



والجدير بالذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخرًا أغنية جديدة عبر صفحته الشخصية على موقع" يوتيوب" حملت الأغنية اسم" تمثيلية "، و الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير هدايه، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها.