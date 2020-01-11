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رئيس الوزراء الكندي: يجب محاسبة إيران بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية

السبت 11/يناير/2020 - 08:37 ص
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جاستن ترودو
جاستن ترودو
وكالات
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 طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو،  بمحاسبة المسؤولين في إيران بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلن ، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، يوم الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود.

                                      

وأشار التليفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري، مضيفًا أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

 

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تويتر، "يوم حزين. النتائج الأولية للتحقيق الداخلي من قبل القوات المسلحة أنه خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأميركية أدت إلى كارثة".

 

وأضاف "نأسف بشدة واعتذارنا وتعازينا لشعبنا ولأسر جميع الضحايا وللأمم المتضررة الأخرى".

 

وكانت عدة دول رجحت أن الطائرة الأوكرانية قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

 

وسقطت الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق.

 

وأعلن رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني (إس.بي.يو)، إيفان باكانوف، أمس الجمعة عن وضع احتمالي الهجوم الصاروخي أو الإرهاب على رأس الأسباب المحتملة وراء تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

 

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