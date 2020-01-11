Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)

السبت 11/يناير/2020 - 04:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

أقيم مساء أمس الجمعة حفل زفاف الفنان محمود العسيلي، على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر حفل الزفاف، عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة بشرى، التي اشترطت على العسيلي للحضور أن يقوم بعمل أغنية جديدة لها بعد عودته وزوجته من شهر العسل.

ونشرت بشرى، مجموعة من الصور مع العروسين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت بشرى، على الصور قائلة: "ألف مبروك لأخويا وصاحبي محمود العسيلي على زفافه على عروسته،،، شرط حضوري الفرح إن محمود لازم يعمل لي أغنية جديدة على ذوقه بعد شهر العسل وهو وافق... أنا بشهدكم كلكم عليه لو منفذش الاتفاق".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من حفل زفاف محمود العسيلي، وأمنية عبد المنعم، ونالت إعجاب عدد كبير من جمهوره الذين قدموا إليه التهنئة متمنين لهم السعادة والتوفيق.

الجدير بالذكر أن الفنان محمود العسيلي، عقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، منذ أيام قليلة في مدينة الإسكندرية، وشارك جمهوره مجموعة من الصور.

وفي سياق منفصل طرح الفنان محمود العسيلي، أغنية جديدة تحمل إسم "تمثيلية" والذي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب ونشرها عبر صفحته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.


تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فنان بشرى الفجر الفني العسيلي

أخبار تهمك

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 12 ساعة

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 10 ساعات

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يوم

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر| Zamalek Zesco United live| رابط قناة الزمالك سبورت كورة لايف ماتش الزمالك HD

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 9 ساعات

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 9 ساعات

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف علي تفاصيل أغنية محمود العسيلي الجديدة

بالأحضان والقُبلات.. محمود العسيلي يهنئ خطيبته بعيد ميلادها

محمود العسيلي يطرح أغنية "تمثيلية" خلال ساعات

محمود العسيلي يطرح أغنيته الجديدة "تمثيلية"

أغنية العسيلي الجديدة "تمثيلية" تقترب من نصف مليون مشاهدة (فيديو)

اليوم.. حفل زفاف محمود العسيلي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

01:57 م

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status