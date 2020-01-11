تعرف على شرط بشرى لحضور حفل زفاف محمود العسيلي (صور)





الجدير بالذكر أن الفنان محمود العسيلي، عقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، منذ أيام قليلة في مدينة الإسكندرية، وشارك جمهوره مجموعة من الصور.



وفي سياق منفصل طرح الفنان محمود العسيلي، أغنية جديدة تحمل إسم "تمثيلية" والذي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب ونشرها عبر صفحته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.









أقيم مساء أمس الجمعة حفل زفاف الفنان محمود العسيلي، على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.وحضر حفل الزفاف، عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة بشرى، التي اشترطت على العسيلي للحضور أن يقوم بعمل أغنية جديدة لها بعد عودته وزوجته من شهر العسل.ونشرت بشرى، مجموعة من الصور مع العروسين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت بشرى، على الصور قائلة: "ألف مبروك لأخويا وصاحبي محمود العسيلي على زفافه على عروسته،،، شرط حضوري الفرح إن محمود لازم يعمل لي أغنية جديدة على ذوقه بعد شهر العسل وهو وافق... أنا بشهدكم كلكم عليه لو منفذش الاتفاق".وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من حفل زفاف محمود العسيلي، وأمنية عبد المنعم، ونالت إعجاب عدد كبير من جمهوره الذين قدموا إليه التهنئة متمنين لهم السعادة والتوفيق.