الخارجية الكندية: 57 من مواطنينا راحوا ضحية الطائرة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الكندية، فرانسوا- فيليب شامباين، إن العالم يراقب ما سوف تقوم به إيران بشأن التحقيقات في أزمة الطائرة الأوكرانية المنكوبة.



وأضاف "شامباين"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن هناك 57 شخصا عدد الضحايا الكنديين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤكدا أن بلاده تطالب بإجابات حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية.



يُذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، من طراز "بوينج 737"، تحطمت في سماء إيران، بعد إقلاعها من مطار الخميني، ما أسفر عن تدميرها ومقتل 176 شخصا، ورفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لشركة "بوينج"، وأعلنت قبل بدء التحقيقات بأن السبب هو عطل فني في الطائرة.