محمود البزاوي يدعو للسلطان قابوس بعد وفاته







ونشر محمود البزاوي، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلاً خيرًا من أهله وذرية خيراً من ذريته، الله يرحمه و يغفر له.. كل التعازي لأهلنا الطيبين في سلطنة عمان الحبيبه لوفاة رمز المحبه والسلام السلطان قابوس".



نبذة عن السلطان قابوس

قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي ولد في 18 نوفمبر 1940م، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.





نعى الفنان محمود البزاوي، السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز الـ 79.