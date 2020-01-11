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"تمثيلية" لمحمود العسيلي تحقق نجاحا.. والجمهور: "أغنية تحفة" (فيديو)

السبت 11/يناير/2020 - 02:21 ص
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بوابة الفجر
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طرح المطرب محمود العسيلي، أغنيته الجديدة "تمثيلية"، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، ومحمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية.

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 704,991 مشاهدة بعد طرحها في 8 يناير الجاري وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

كلمات أغنية "تمثيلية"، ‏دي حياتنا أنا وإنتي تليفون وشوية وهيفصل والشاحن مركون ‏محطوط في مكان مجهول.. ضاع منك أو مني مش فارقه.. مين المسئول.

في سياق آخر عقد الفنان محمود العسيلي، الثلاثاء الماضي قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وذلك بمدينة الأسكندرية حيث مسقط رأس خبيرة التجميل.


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منوعات الفجر الفني العسيلي اغنية

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