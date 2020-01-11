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دوري أبطال إفريقيا.. ترتيب المجموعة الثانية قبل مباراة بلاتينيوم ضد الأهلي

السبت 11/يناير/2020 - 01:56 ص
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الاهلي وبلاتينيوم
الاهلي وبلاتينيوم
علاء خليف
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يستضيف ملعب "باربوفيلدز" في ولاية "بولاوايو" الزيمبابوية اليوم السبت 11 / 1 / 2020، مواجهة قوية بين صاحب الأرض والجمهور فريق بلاتينيوم ضد الأهلي المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وتنطلق مباراة بلاتينيوم ضد الأهلي اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويمكنكم متابعة بث مباشر للمباراة عبر قناة bein sports hd 1 بتعليق المصري (علي محمد علي).


ويتطلع الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على بلاتينيوم ستارز وحصد 3 نقاط جديدة، تقربه من التأهل لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية، وكانت مباراة الذهاب أمام بطل زيمبابوي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-0 سجلهما (وليد سليمان)


ترتيب المجموعة الثانية قبل لقاء بلاتينيوم ضد الأهلي:


1- النجم الساحلي (6 نقاط):

يتصدر فريق النجم الساحلي التونسي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين على الأهلي 1-0، وبلاتينيوم 3-0، بينما خسر أمام الهلال السوداني 1-0.


يتبقي لفريق النجم الساحلي 3 مباريات أمام (الهلال – الأهلي- بلاتينيوم) على الترتيب.


2- الأهلي (6 نقاط):

يحتل الأهلي المرتبة الثانية في المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط ايضًا، من فوزين على الهلال السوداني 2-1، وبلاتينيوم 2-0، وخسر أمام النجم الساحلي 1-0.


ويتبقي للأهلي 3 مباريات أمام (بلاتينيوم ستارز – النجم الساحلي - الهلال السوداني) على الترتيب.


3- الهلال (6 نقاط):

يحتل فريق الهلال السوداني المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين على النجم الساحلي 1-0، وبلاتينيوم 2-1، وخسر أمام الأهلي 2-1.


ويتبقي للهلال السوداني 3 مباريات (النجم الساحلي – بلاتينيوم ستارز – الأهلي) على الترتيب.


4- بلاتينيوم ستارز (بدون نقاط):

يتذيل فريق بلاتينيوم ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط، يحث خسر مبارياته الثلاثة الماضية أمام النجم الساحلي 3-0، والأهلي 2-0، والهلال السوداني 2-1.


ويتبقي لبطل زيمبابوي 3 مباريات أمام (الأهلي – الهلال – النجم الساحلي) على الترتيب.
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