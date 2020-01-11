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مشاهدات قياسية للإعلان التشويقي لـ "لص بغداد" للنجم محمد إمام (فيديو)

السبت 11/يناير/2020 - 01:48 ص
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بوابة الفجر
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حقق الإعلان الرسمي الأول لفيلم "لص بغداد" والمقرر طرحه في دور العرض 22 يناير المقبل، عدد مشاهدات مرتقع.

"لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، وأمينة خليل، وفتحي عبدالوهاب ومحمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.

وتجاوزت مشاهدات البرومو أكثر من496,776 مشاهدة منذ طرحه في 6 يناير الجاري.

وغلبت أجواء الإثارة والتشويق على البرومو الأول للعمل، الذي كشف عن تصويره في عدد من البلدان الأجنبية منها أسبانيا والعراق واليونان، وتدور أحداثه حول محاولة شاب إيجاد مقبرة الإسكندر الأكبر وسرقتها.
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منوعات مزيكا محمد امام لص بغداد الفجر الفني

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