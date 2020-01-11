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في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)

السبت 11/يناير/2020 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
عبد الحافظ حمدي
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تألقت المطربة أصالة في حفلها الخيري الذي أحيته داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، لصالح مرضى السرطان.

ويعد هذا الظهور الأول  أصالة بعد انفصاله عن طارق العريان، فيما قالت أصاله خلال كلمتها لمرضى السرطان: أنتم بس أحبائي".

وقدمت أصالة خلال الحفل عددًا من أعمالها الغنائية الناجحة والتى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها

وواصلت أصالة تقديم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياتها لمدة ساعتين متواصلتين منها، "أشكرهم" و"حزن الشوارع" و"شموخ عزّي".

في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تتألق في حفل مرضى السرطان.. وتعلق: أنتم بس أحبائي (صور)
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الكلمات المفتاحية

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