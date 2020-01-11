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مفاجأة.. الكشف عن تفاصيل تعاقد برشلونة مع تشافي

السبت 11/يناير/2020 - 12:58 ص
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تشافي
تشافي
علي ماهر حلمي
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أكدت الصحافة الاسبانية اليوم السبت أن إدارة نادي برشلونة الاسباني قررت علي تعيين اللاعب الدولي الاسباني والنادي الكتالوني السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل.


الكشف عن تفاصيل عرض برشلونة لتشافي:

وضعت ادارة نادي برشلونة اسم تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري على الطاولة لقيادة الفريق في الموسم المقبل ، ولكن السقوط امام اتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني دفع النادي الكاتلوني للقاء تشافي في العاصمة القطرية الدوحة ، وسئلوا تشافي عن امكانية قيادة برشلونة حتى نهاية الموسم.


وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن علاقة برشلونة و فالفيردي انتهت إدارة برشلونة كانت تخطط النهاية بالصيف المقبل و يأتي تشافي بعقد موسمين لكن الان سرع الأمر و أعطى تشافي عقد موسمين إضافة لما تبقى من الموسم الحالي ينتظر برشلونة إجابة تشافي موافقته ستعني الوداع لفالفيردي فورا ورحيله عن صفوف النادي الكتالوني الحقيقة ان الاجتماع كان امس مع تشافي لخلافة فالفيردي في اقرب وقت اذا تشافي لم يوافق وحتى الان يبدو أنه غير موافق فالفيردي سيستمر لأنه لا يوجد بديل واضح في السوق.


وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن برشلونة في إنتظار رد تشافي ومن المؤكد سيكون الرد خلال هذا الاسبوع اقتراح برشلونة لتشافي هو عامين ونصف يبدأ من هذا الموسم وفي حال الموافقة ستتم إقالة فالفيردي ولكن جميع الأخبار تُشير إلا ان تشافي لا يُريد ان يكون مُدرباً هذا الموسم لكن بكل تأكيد فالفيردي لن يكون مدرباً للبارسا الموسم المقبل وبرشلونة سيراهن على تشافي من الموسم القادم.


لكن في كل الأحوال تصرف برشلونة بالاجتماع مع تشافي في العاصمة القطرية الدوحة هي قلة إحترام نحو فالفيردي الذي قاد الفريق لمدة ثلاث مواسم.


يذكر أن نادي برشلونة قد خسر أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني ليودع حامل لقب بطولة الدوري الاسباني الممتاز البطولة.
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