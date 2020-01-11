"شبورة مائية كثيفة".. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم السبت الموافق 2020111، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.



وقالت الهيئة في بيانها: "شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفى إلى معتدلة، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر"



وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.