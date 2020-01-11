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مدير المكتب الاستشاري لـ مشروع الجلالة يزف بشرى سارة

السبت 11/يناير/2020 - 01:16 ص
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مشروع الجلالة
مشروع الجلالة
أمنية فوزي
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قال المهندس صلاح رشوان، مدير المكتب الاستشاري لـ مشروع الجلالة، إنهم قاموا بسباق الزمن حتى ينتهوا من مشروع مدينة الجلالة، موضحًا أنه تم إنشاء مجتمع عمراني جديد في مدنية الجلالة.

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أنه تم التخطيط لإنشاء المدينة على مساحة 19 ألف فدان، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 2050 فدان.

وأوضح مدير المكتب الاستشاري لـ مشروع الجلالة، أن المدينة تضم قرى سياحية، ومنطقة للاستشفاء، ومنطقة سكنية فاخرة، ومتوسطة، واجتماعية، ومنطقة سكنية للعمال، ومنطقة تعليمية، ومنطقة صناعية، لافتًا إلى أن المشروع يوفر 40 ألف فرصة عمل سواء مباشرة، وغير مباشرة.
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