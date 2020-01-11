أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11-1-2020 بعد خسارتها 7 قروش
استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه خلال بداية تعاملات اليوم السبت 11 -1-2020، في الوقت الذي شهد فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
أسعار
الدولار اليوم السبت 11-1-2020 :
استقرت
اسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه
اليوم السبت 11-1-2020 الأتي في جميع البنو ك:
|
لبنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
سعر الدولار في البنك
المركزي
|
15.9186
|
16.0457
|
سعر الدولار في البنك
الأهلي
|
15.95
|
16.05
|
سعر الدولار في بنك
مصر
|
15.95
|
16.05
|
سعر الدولار في بنك
القاهرة
|
15.95
|
16.05
|
سعر الدولار في بنك
قناة السويس
|
15.98
|
16.08
|
سعر الدولار في
العربي الأفريقي
|
15.94
|
16.04
|
سعر الدولار في بنك
بلوم
|
15.94
|
16.04
|
سعر الدولار في
أبوظبي الإسلامي
|
15.96
|
16.06
|
سعر الدولار في
بنك SAIB
|
15.94
|
16.04
|
سعر الدولار في بنك
مصر إيران
|
15.93
|
16.03
|
سعر الدولار في
بنك HSBC
|
15.93
|
16.03
|
سعر الدولار في
المصرف العربي
|
15.94
|
16.04
|
سعر الدولار في
الكويت الوطني
|
15.93
|
16.03
|
سعر الدولار في عودة
|
15.94
|
16.04
|
سعر الدولار في بنك
المشرق
|
15.93
|
16.03
|
سعر الدولار في بنك
التعمير والإسكان
|
15.95
|
16.05
|
سعر الدولار في البنك
الاهلي الكويتي
|
15.93
|
16.03
|
|
|
|
سعر الدولار في
المصرف المتحد
|
15.93
|
16.03
|
سعر الدولار في البنك
المصري الخليجي
|
15.94
|
16.04
|
سعر الدولار في بنك
الإسكندرية
|
15.94
|
16.04
|
سعر الدولار في البنك
التجاري الدولي
|
15.93
|
16.03
|
سعر الدولار في بنك
كريدي أجريكول
|
15.94
|
16.04
اسعار
الدولار تترجع مع ارتفاع التدفقات النقدية :