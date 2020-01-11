أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11-1-2020 بعد خسارتها 7 قروش

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه خلال بداية تعاملات اليوم السبت 11 -1-2020، في الوقت الذي شهد فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار اليوم السبت 11-1-2020 :

استقرت اسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه اليوم السبت 11-1-2020 الأتي في جميع البنو ك:

لبنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.9186 16.0457 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.95 16.05 سعر الدولار في بنك مصر 15.95 16.05 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.95 16.05 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.98 16.08 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.94 16.04 سعر الدولار في بنك بلوم 15.94 16.04 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.96 16.06 سعر الدولار في بنك SAIB 15.94 16.04 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.93 16.03 سعر الدولار في بنك HSBC 15.93 16.03 سعر الدولار في المصرف العربي 15.94 16.04 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.93 16.03 سعر الدولار في عودة 15.94 16.04 سعر الدولار في بنك المشرق 15.93 16.03 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.95 16.05 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.93 16.03 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.93 16.03 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.94 16.04 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.94 16.04 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.93 16.03 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.94 16.04

اسعار الدولار تترجع مع ارتفاع التدفقات النقدية :

وشهدت اسعار الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات قوية بلغت نحو 7 قروش، حيث ارجعها الخبراء إلى ارتفاع حجم التدفقات النقدية من العملة الصعبة على الاقتصاد مع ثقة المستثمرون الأجانب فيه.