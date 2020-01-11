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مهندس بمشروع الجلالة: كميات الحفر المستخرجة 4 أضعاف السد العالي

السبت 11/يناير/2020 - 05:19 ص
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مشروع الجلالة
مشروع الجلالة
أمنية فوزي
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قال المهندس مجدي إبراهيم، مهندس تنفيذ أعمال الطرق بالجلالة، إن أعلى نقطة في طريق الجلالة وصلت إلى 700 متر من منسوب سطح البحر.

وأضاف "إبراهيم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن ارتفاعات القطع على طريق الجلالة وصلت إلى 230 متر.

وأشار مهندس تنفيذ أعمال الطرق بالجلالة، إلى أن كميات الحفر والردم المستخرجة من مشروع طريق الجلالة 4 أضعاف المستخرجة من السد العالي، لافتًا إلى أن طريق الجلالة 82 كيلو متر، مؤكدًا أن مشروع الجلالة واحد من أهم وأخطر الإنشاءات الهندسية التي تمت في مصر.
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