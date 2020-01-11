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أسعار الذهب اليوم السبت11-1-2020 تستقر بعد تراجعات قوية

السبت 11/يناير/2020 - 12:02 ص
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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حقتت أسعار الذهب في أسواق الصاغة بمصر استقرار اليوم السبت 11-1-2020، مع  تراجع أسعار الذهب العالمية بعد هدواء التوترات السياسية بين طهران والولايات المتحدة؛ حيث بلغت خسائرها اليومين الماضيين نحو 18 جنيه للجرام.

 

اسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020

 

وبلغ سعر  أعيار الذهب  المختلفة اليوم السبت 11-1-2020 الأتي :

عيار 18 نحو 589 جنيه للجرام

عيار 24 نحو 786 جنيه للجرام.

عيار 21 نحو 688 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب 5504 جنيه.

 

 

اسعار الذهب العالمية تتراجع :

 

وجاء هبوط أسعار الذهب في مصر خلال اليومين الماضيين بقيمة 18 جنيه في الجرام بعد خسارة اسعار الذهب العالمية اعلى مستويتها في سبع سنوات بجانب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 7 قروش.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1555.68 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1556.70 دولار، ولكن ظلت اسعار الذهب العالمية متراجعة بنسبة 4% عن المستويات التى كانت قد حققتها بعد توتر العلاقات بين امريكا وايران الاسبوع الماضي..

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الكلمات المفتاحية

الدولار الجنيه اسعار الذهب في مصر اليوم

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