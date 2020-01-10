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تعليق أمريكي على افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:54 م
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المعبد اليهودي
المعبد اليهودي
أ ش أ
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أكدت نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة دوروثي شيا، أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية، وقالت إن الشراكة الاستراتيجة بين الجانبين تزداد قوة.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تتمتعان بعلاقة استراتيجية تشمل كافة المجالات؛ منها: الثقافية والتجارية والاقتصادية.

جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الجمعة، على هامش افتتاح مشروع ترميم المعبد اليهودي "إلياهو هانبي" بالإسكندرية بحضور وزير الآثار خالد العناني والعديد من السفراء.

وقالت إن افتتاح مشروع ترميم المعبد اليهودي "إلياهو هانبي بالإسكندرية يبعث رسالة مهمة بأن مصر رمز للتسامح، وأعربت عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث ورؤية المعبد، وأشادت بمشروع ترميم معبد "إلياهو هانبي" الذي يعد من أهم وأقدم وأكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
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الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة الأمريكية المعبد اليهودي بالاسكندرية المعبد اليهودى العلاقات المصرية الأمريكية إلياهو هانبي

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