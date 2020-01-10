تعليق أمريكي على افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية

أكدت نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة دوروثي شيا، أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية، وقالت إن الشراكة الاستراتيجة بين الجانبين تزداد قوة.





وقالت الدبلوماسية الأمريكية أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تتمتعان بعلاقة استراتيجية تشمل كافة المجالات؛ منها: الثقافية والتجارية والاقتصادية.





جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الجمعة، على هامش افتتاح مشروع ترميم المعبد اليهودي "إلياهو هانبي" بالإسكندرية بحضور وزير الآثار خالد العناني والعديد من السفراء.



