أخبار ريال مدريد اليوم| خيانة مرتقبة في البارسا باتجاه الريال وصفقة مميزة تقترب من البيرنابيو ومفاجأة بانتظار زيدان

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعة 10 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي إدارة الملكي للتعاقد مع الإسباني فابيان رويز نجم نابولي في يناير الجاري.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- مارتينيز يقود نهائي السوبر الإسباني

كشفت التقارير الصحفية أن الاتحاد الإسباني أعلن أن الحكم الدولي سانشيز مارتينيز سيقود المباراة التي تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سانشيز مارتينيز سيقود أول مباراة ديربي مدريد في مسيرته التحكيمية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مارتينيز المولود في مورسيا قد خاض أول موسم له قبل خمسة أعوام وأصبح حكماً دولياً في شهر يناير منذ عام 2017.

وأكدت التقارير الصحفية أن الاتحاد الإسباني أعلن أن إيجناسيو فيانويبا سيكون حكماً لتقنية الفيديو (الفار) وسيساعد مارتينيز كلا من راؤول كابانيرو مارتينيز وخوسيه جايجو جارسيا وجيلروم كوادرا حكماً رابعاً وسيساعد حكم الفار كلاً من سانتياجو خايمي وروبرتو دياز ودييجو باربيرو من داخل غرفة المراجعة.





- موهبة ريال مدريد الشابة تتصدر قائمة أغلى مواهب في العالم

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن البرازيلي رودريجو جوس نجم ريال مدريد تصدرقائمة أغلى المواهب الشابة في العالم. وكشف موقع ترانسفير ماركت عن القيمة التسويقية لأغلى 10 نجوم شباب في العالم الفترة الحالية للاعبين مواليد 2001. واحتل الإنجليزي ماسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد المركز السابع في القائمة التي جاءت على النحو التالي:

1- البرازيلي رودريجو جوس نجم ريال مدريد الإسباني

2- الفرنسي ويليام ساليبا نجم آرسنال المُعار لسانت إتيان

3- البرازيلي بيدرو نجم واتفورد الإنجليزي

4- الكوري الجنوبي لي كانج إن نجم فالنسيا الإسباني

5- الفرنسي بادياشيل حارس مرمى موناكو الفرنسي

6- الأرجنتيني تياجو ألمادا نجم فيليز سارسفيلد

7- الإنجليزي ماسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي

8- الهولندي بوادو نجم إيه زيد ألكمار الهولندي

9- البرازيلي مارتينيلي نجم آرسنال الإنجليزي

10- البلجيكي ياري فيرشايرين نجم أندرلخت البلجيكي





أخبار ريال مدريد





- كاسيميرو يكشف عن أول لقاء له بمورينيو

كشف كاسيميرو نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي عن أول لقاء جمعه بجوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد والحالي لتوتنهام.

وقال كاسيميرو في تصريجات نشرتها مجلة Revista Libero:"مورينيو تحدث معي في الفندق وقبل أول ظهور لي بقميص ريال مدريد وقال لي أنا أعرفك وأعرف من تكون تدخل بقوة في أول كرة، فجماهير البرنابيو تحب ذلك".

وأضاف:"أتذكر أني غادرت غرفة الفندق ويتملكني شعور بأني أفضل لاعب وسط دفاعي في العالم".

واختتم كاسيميرو تصريحاته قائلاً:"الأطفال البرازيليون يحلمون الآن باللعب لريال مدريد، خلال طفولتي كنت أتمنى مغادرة الحي الذي أسكن فيه".





- نجم نابولي يقترب من ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

أشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الإسباني الدولي فابيان رويز نجم وسط نابولي، حيث أراد زين الدين زيدان المدير الفني للفريق حسم الصفقة في الشهر الحالي.

وأوضح الموقع الإسباني أن فابيان رويز يعتبر مت أبرز المواهب في وسط ملعب إسبانيا ويعيش موسمه الثاني مع نابولي وكان أحد الركائز الأساسية للمدرب السابق كارلو أنشيلوتي وقاد منتخب إسبانيا الفائز بأمم أوروبا تحت 21 عاماً مما جعل ريال مدريد يضعه ضمن حساباته.

وألمح الموقع الإسباني أن رويز يمتلك عروض لتجديد تعاقده مع تحسين في راتبه ويريد الرحيل في يناير لذا حدد نابولي ثمناً لبيعه إذا قدم ريال مدريد عرضاً بقيمة 70 إلى 80 مليون يورو يمكنه حسم الصفقة في الميركاتو الشتوي.





- موعد نهائي السوبر الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد

يستعد ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد وذلك في إطار منافسات النسخة الجديدة في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والذي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الدور قبل النهائي من البطولة.

وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه القاتل والدراماتيكي على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في الدور قبل النهائي من كأس السوبر الإسباني.





- زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن قيام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بعقد اجتماع مع ثنائي الفريق، عقب مواجهة فالنسيا بكأس السوبر الإسباني.

وأوضحت، أن زيدان اجتمع مع رودريجو جويس و فينيسيوس جونيور ثنائي الفريق، عقب مباراة فالنسيا في السوبر الإسباني، وحرص على التحدث معهم وشرح أسباب غيابهم عن المباراة.

وكشفت صحيفة "سبورت الإسبانية" عن الحوار الذي دار بين المدير الفني وثنائي الفريق، على الأراضي السعودية، والتي أكد خلالها أنه لم يحظيا بفرصة جيدة من جانبه.

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان تعامل بكل صراحة مع الثنائي حيث أكد أنهما خارج حساباته، ويصعب الاعتماد عليهما في ظل الغيابات التي يعانيها لعدم اكتسابهما الثقة الكاملة.





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- نجم برشلونة يلمح لانتقاله إلى ريال مدريد

ألمح كارليس ألينيا نجم ريال بيتيس والمعار من برشلونة إلى إمكانية انتقاله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في المستقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كارليس ألينيا انتقل إلى صفوف ريال بيتيس لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي وذلك من أجل أن يحصل على فرصة للعب بشكل منتظم في ظل خروجه من حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في الموسم الحالي.

وقال ألينيا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية :"كرة القدم في النهاية تدور كثيراً، لا تعرف أبداً ماذا سيحصل، بالطبع هو الفريق المنافس ولقد كنت في برشلونة طوال حياتي".

واختتم ألينيا تصريحاته قائلاً :"لكن قد تعلمت أن لا أقول مستحيل لأن كرة القدم تدور عدة مرات لكن من الواضح أنه الفريق المنافس ولا أفكر بالذهاب إلى ريال مدريد".





- ريال مدريد ضد أتلتيكو.. زيدان لا يخسر في النهائيات

يمثل المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، ضمانة نجاح بالنسبة للفريق "الملكي"، في ظل فوزه بجميع النهائيات التي خاضها كمدرب لـ"الميرينغي".

ويواجه زيدان تحدياً جديداً بخوض نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في السعودية الأحد المقبل.

وخرج المدرب منتصراً من كل المباريات النهائية الحاسمة التي خاضها ريال مدريد تحت إمرته منذ وصوله إلى رئاسة جهازه الفني في يناير 2016.

وبعد شهور من بداية مشواره كمدرب للفريق الأول للملكي، ودون خبرة في دوري الأبطال، فاز بلقب "التشامبيونز ليغ" عقب تغلب الريال على "الأتلتي" في ميلانو موسم 2015-2016 وهو ما تكرر مرتين آخرتين متتاليتين أمام يوفنتوس في كارديف وليفربول بكييف.



