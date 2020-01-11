عمرو أديب يهاجم الإخوان بعد الشماتة في والد إيهاب توفيق



وأبدى "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، استياءه الشديد من شماتة الإخوان في وفاة والدة إيهاب توفيق، معتبرا ذلك عفونة فكرية، معقبا: "كل ده عشان غنى تسلم الأيادي"، موجها حديثه إلى الإخواني عاصم عبدالماجد، "كلنا هنموت يا عاصم، ومش عايز أقول مين مات عندك".



وشدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة الحذر أثناء استخدام الدفايات، معقبا: "اليومين دول برد بس خلوا بالكم".



وجه الإعلامي عمرو أديب، واجب العزاء إلى المطرب إيهاب توفيق بعد وفاة والده بعد حريق مسكنه، مؤكدا أنه حادث مؤسف.