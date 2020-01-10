البيت الأبيض يدرس توسيع حظر السفر ليشمل المزيد من البلدان

فكر البيت الأبيض في توسيع نطاق الحظر المفروض على السفر ليشمل دولًا إضافية وسط تركيز متجدد في عام الانتخابات على قضايا الهجرة من قبل الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على المداولات.



وتم توزيع وثيقة تحدد الخطط على البيت الأبيض، لكن الدول التي ستتأثر بها قد تم حجبها، وفقًا لاثنين من الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لأنه لم يتم الانتهاء من التدبير بعد.



كما يمكن أن يشمل الحظر الموسع العديد من الدول التي تم تضمينها عندما أعلن ترامب عن التكرار الأول للحظر بموجب أمر تنفيذي في يناير 2017 ولكن تمت إزالته فيما بعد وسط جولات التقاضي، العراق والسودان وتشاد، على سبيل المثال، قد تأثرت أصلًا بالأمر ؛ أيدت المحكمة العليا نسخة مخففة منه بتصويت 5-4.



وتضمن التكرار الأخير للحظر قيودًا على خمس دول ذات أغلبية مسلمة: إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، بالإضافة إلى فنزويلا وكوريا الشمالية.



ولم يرد البيت الأبيض على الفور على الأسئلة المتعلقة بالجهد، والتي بدا أن توقيت إطلاقها بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لحظر سفر ترامب الأول، الذي تم الإعلان عنه في 27 يناير 2017.



كما أثار هذا الحظر ضجة شديدة، مع احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد ضد ما سخر منه الكثيرون باعتباره "حظر المسلمين" والفوضى في المطارات، حيث تم احتجاز الركاب.



وجاءت المداولات الأخيرة في الوقت الذي تستعد فيه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لنقل مواد المساءلة التي أصدرها مجلس النواب بقيادة ترامب إلى مجلس الشيوخ في أواخر العام الماضي، وبدأت محاكمة رسمية لمحاكمته مع بدء انتخابات عام 2020، حيث أصبح ترامب في ديسمبر مجرد ثالث رئيس في التاريخ يتم عزله من قبل مجلس النواب، وليس من المتوقع أن يعزله مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من منصبه.



وأدار ترامب حملته الانتخابية في عام 2016 ووعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية وقضى معظم فترة ولايته الأولى في محاربة دعاوى قضائية في محاولة لوقف دفعه لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية، وحظر دخول المواطنين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين يلتمسون اللجوء في الولايات المتحدة، وسط إجراءات أخرى.



ومن المتوقع أن يضغط على هذه الجهود مرة أخرى هذا العام وهو يكثف حملته لإعادة انتخابه.

