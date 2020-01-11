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صديق إيهاب توفيق يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة والد الفنان

السبت 11/يناير/2020 - 02:16 ص
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إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
هدى عبدالرازق
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قال حمادة عبدالرحمن، صديق الفنان إيهاب توفيق، إن إيهاب عاد إلى منزله قبل الحادث بربع ساعة، وكان يحتفل بعيد ميلاده، مشيرًا إلى أن الخادمة فور اندلاع الحريق توجهت إليه وأخبرته بالواقعة.

وأشار "عبدالرحمن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن إيهاب حاول انقاذ والده ولم يتمكن بسبب وصول الحريق للسلالم، مضيفا: "الشقة بقت فحمة سودة، ولكن غرفة والد إيهاب لم تطلها شرارة".

وأوضح أن الخادمة أساءت التصرف، بعد سقوط الدفاية على الكرسي، مؤكدا أن إيهاب كان بارا بوالديه لأقصى حد، معقبا: "إيهاب قبل الحادثة بخمس ساعات كان بيحتفل مع والده بعيد ميلاده"، لافتا إلى أن ما زاد الحريق أن المار بالشارع كسروا الزجاج، وإيهاب كان يصرخ ويطالبهم بعدم تكسير الزجاج حتى لا يدخل الأكسجين إلى الشقة.
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