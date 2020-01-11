دعاء سقوط المطر.. ردده في هذه الحالات فقط

أدعية المطر



عن عبد الله بن الزبير – رضي الله عنه – موقوفًا عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض رواه البخاري.



وجاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا – رواه البخاري ومايعنيه الصيب، ما يحصل أن يسيل من المطر، والدليل: قال الله تعالى: { أو كصيبٍ من السماء }.



وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل أنه يوجد الكثير من الأدعية المحببة لله قولها وقت حدوث وظهور ظاهرتي الرعد والبرق في السماء وعلى المسلم أن يكون لديه اليقين بالإجابة وأن يلح في الدعاء حتى يستجاب ومن أقوال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره وعن ابن عباس رضى الله عنه الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله.



ولهذا لا بد على كل مسلم استغلال فرصة ظاهرتي الرعد والبرق، وأن يقوم بحفظ هذه الأدعية دعاء المطر ودعاء الرعد ودعاء الرعد والبرق عن ظهر قلب لكي يقولها ويدعوا بها الله عز وجل وقت سقوط المطر وحدوث الرعد والبرق ليتحقق الخير والأحلام والأماني في هذا الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء ولا تنسى دعاء النوم وأذكار الصباح والمساء.



تمر مصر هذه الأيام بموجة من الطقس البارد، مع سقوط أمطار رعدية، وعند سقوط المطر إذا حدث صوت الرعد وبشكل كبير ومستمر فإن له دعاء مستجاب عند قراءته يستجيب لك الله عز وجل، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وقت المطر الدعاء لله مستجاب، وأيضا أبلغنا أن وقت حدوث الرعد له أدعيته الخاصة التي عند قولها في وقت الرعد والمطر تتحقق الدعوة وتستجاب بأمر الله.ونقدم لكم في السطور التالية الأدعية المحببة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقولها في وقت حدوث الرعد والمطر لقولها وتحصيل المراد بإذن الله، ومن أدعية الرعد: