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الجيش الليبي: المليشيات الإرهابية بطرابلس تلفظ أنفاسها الأخيرة

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:13 م
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العميد خالد محجوب
العميد خالد محجوب
أمنية فوزي
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قال العميد خالد محجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن العناصر التركية موجودة على الأراضي الليبية منذ فترة، وإنهم يعملون على محاربتها.

وثمن "محجوب"، خلال مداخلة تليفونية برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، دور مصر تجاه الأزمة الليبية، قائلًا: "لا ننسى وقفة مصر بجانب ليبيا، شعبًا وقيادة، ووقفة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن الميليشيات الإرهابية المسلحة بطرابلس تلفظ أنفاسها الأخيرة، لافتًا إلى أن الميليشيات الإرهابية لم يعد لديها القدرة على المقاومة، ومحاولتها الأخيرة دون جدوى، متابعًا: "قواتنا تقصف المواقع والتحصينات الخاصة بالميليشات المسلحة في ليبيا".
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الكلمات المفتاحية

الوطني الليبي الميليشات

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