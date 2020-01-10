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عاكسها وطعنها.. مسن يشرع في قتل فتاة بالوراق

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أصيبت فتاة بجرح قطعي، إثر طعن مسن لها، بعدما نهرته لمعاكسته لها، بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بقيام مسن بالتعدي على فتاة بالضرب بسلاح أبيض محدثًا إصابتها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير الفتاة بالشارع محل الواقعة، عاكسها رجل مسن، ما دفعها لنهره، ونشبت بينهما مشادة كلامية، طعنها على إثرها المسن، محدثًا إصابتها، التي نقلت على إثرها إلى المستشفي.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وجار مناقشته.
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الكلمات المفتاحية

مشادة كلامية مسن فتاة الوراق الجيزة

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