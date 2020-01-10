واشنطن: النظام الإيراني في ظل "سليماني" قام بتجنيد أطفال بسن 12 عاما

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن النظام الإيراني في ظل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قام بتجنيد وتدريب أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما لزجهم في النزاعات بالشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة تخلصت من قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وغيرهما، مؤكدا التزام واشنطن بمواصلة مكافحة الإرهاب.



وقال وزير الخارجية الأمريكي إن قاسم سليماني الذي قتل في غارة في العراق الأسبوع الماضي، كان يخطط لشن هجمات على سفارات أمريكية.







يأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على شخصيات إيرانية على صلة بالهجوم الأخير على قاعدتين أمريكيتين في العراق، إضافة إلى قطاعات إيرانية أخرى.