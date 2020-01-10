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واشنطن: النظام الإيراني في ظل "سليماني" قام بتجنيد أطفال بسن 12 عاما

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:37 م
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وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
الفجر
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صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن النظام الإيراني في ظل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قام بتجنيد وتدريب أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما لزجهم في النزاعات بالشرق الأوسط.


وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة تخلصت من قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وغيرهما، مؤكدا التزام واشنطن بمواصلة مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن قاسم سليماني الذي قتل في غارة في العراق الأسبوع الماضي، كان يخطط لشن هجمات على سفارات أمريكية.


يأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على شخصيات إيرانية على صلة بالهجوم الأخير على قاعدتين أمريكيتين في العراق، إضافة إلى قطاعات إيرانية أخرى.

وقُتل سليماني في هجوم أمريكي ببغداد الجمعة الماضية مع أبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعي العراقي.

وتشهد المنطقة توترا، عقب مهاجمة طهران بصواريخ باليستية الأربعاء قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون؛ ردا على مقتل قاسم سليماني.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.


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كيتي سليماني تجنيد النظام الايراني العقوبات علي ايران الخارجية الأمريكية الأطفال

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