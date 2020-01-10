شريهان تخطف الأنظار بأحدث إطلالتها عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة شرين، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .







وظهرت شرين في الصورة، مرتدية بلوزة أبيض ذات أكمام طويلة، ونسقت معه بنطلون جينز أزرق داكن، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط، ولم تتكلف كثيراً من الإكسسوارات حيث أكتفت بعقد ذهبي . .





وعلقت"شيرين"علي الصورة:" لا تضيع وقتك في ضرب الحائط علي أمل تحويله إلي باب" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





وعلى صعيد أخر قدمت "شريهان" العديد من الاعمال الفنية منها الأسورة، قفص الحريم، مدام شلاطة، خلي بالك من عقلك، مين فينا الحرامي، درب اللبانه، ريا وسكينة، العذراء والشعر الأبيض، المتشردان، الخبز المر، قطة على نار، شارع السد، الجلاد و الحب، دعوني أعيش، وعادت الأيام، سر الغريبة، المعجزة، بلاغ للنائب العام، حسن ونعيمة.



وتوقفت "شريهان" عن الاعمال الفنية، وقررت اعتزال الفن بعد اصابتها بالسرطان، ولكنها تعافت منه وقد شاركت مؤخراً في مسرحية "كوكو شانيل" مع الفنانة انجي وجدان.