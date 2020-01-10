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طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:41 م
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عبدالرحمن ابو زهرة
عبدالرحمن ابو زهرة
شيماء عطية - تصوير: ياسمين عليوة
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شارك المخرج داوود عبد السيد، والفنانان طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها الخامسة عشر، والتي تقيمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك مساء اليوم الجمعة، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، إلى جانب باقة من الفنانين على رأسهم سوسن بدر ضيف شرف الحفل.
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
طارق لطفي وعبدالرحمن أبوزهرة يشاركان في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية
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