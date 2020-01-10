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نشرة حوادث "الفجر".. عاطل يطعن زوجة والده والتحقيق مع عصابة "نص الليل"

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

عاطل يطعن زوجة والده لسرقة مشغولاتها الذهبية ببولاق الدكرور

نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات واقعة طعن عاطل لزوجة والده لسرقتها بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

مسروقات بنصف مليون جنيه.. تفاصيل التحقيق مع عصابة "نص الليل" بالواحات

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن ملابسات جديدة في واقعة سقوط عصابة سرقة ألواح الطاقة الشمية، بعدما جمعت مسروقات بلغت قيمتها نصف مليون جنيه، وتبين ارتكابهم 12 واقعة سرقة بالواحات.

قسم الجثة نصين.. التحريات تكشف تفاصيل مصرع شاب بقطار بالحوامدية

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل شطر جثة شاب إلى نصفين بمركز الحوامدية جنوب المحافظة.

ضبط عاطلين لحيازتهما كمية من الحشيش بالقاهرة

ألقت مباحث مكافحة المخدرات، من القبض على عاطلين لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار به.

ضبط عاطل ومدرس بالشرقية بتهمة النصب على المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على متهمين لقيامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بالشرقية. 

ضبط رجال قوات الأمن بمحافة القليوبية، طرفي مشاجرة، أسفرت عن وفاة ربة منزل وإصابة آخر بحروق.

مديرية أمن جنوب سيناء تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أمن جنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات الأمن بشرم الشيخ.

التحقيقات الأولية تكشف سبب طعن شاب لزوجة والده ببولاق الدكرور

التحقيقات الأولية تكشف سبتباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة طعن شاب لزوجة والده بمنطقة بولاق الدكرور، لسرقة مشغولات ذهبية، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

المؤبد لخادمة هشمت رأس ربة منزل بـ"إيد هون" في القاهرة

قضت محكمة شمال القاهرة، في القضية رقم 18005 لسنه 2019، بالمؤبد على "هدى.ع.ع" 34 سنة، بتهمة قتل ربة منزل تدعى "عائدة.ع.م"، حيث كانت تعمل خادمة لدى المجني عليها وقامت بضربها على رأسها عدة مرات بآلة حادة "إيد الهون" حتى أزهقت روحها، وكما سرقت عدة محتويات من مسكنها، وهي عباره عن هاتفين محمولين، وحاسب محمول، شاشه تلفاز، وكروت دفع آلي تابعة للبنك الأهلي.

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