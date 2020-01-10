محافظ الإسكندرية: افتتاح المعبد اليهودي رسالة مصرية باحتضان كل الأديان

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن افتتاح المعبد اليهودي، الذي يعد من أقدم المعابد اليهودية في الشرق الأوسط، هو رسالة للعالم أجمع وخير دليل علي احتضان مصر لجميع الأديان السماوية.





وأشار إلى أن الإسكندرية هي مهد الثقافات والتنوع والانسجام الإنساني عبر العصور ، وهي مدينة راسخة في وجدان التاريخ.





وافتتح محافظ الاسكندرية وخالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، المعبد اليهودي (إلياهو هانبي) الأثري في الإسكندرية ، وذلك بعد انتهاء أعمال الترميم.



