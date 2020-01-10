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ملخص مباراة النصر ضد الإتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:27 م
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النصر والاتحاد
النصر والاتحاد
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة النصر ضد الاتحاد في المباراة التي جعت الفريقين ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان.



وهذا التعادل الثالث للنصر في 14 مباراة ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، بينما ظل الاتحاد في المركز 13 برصيد 14 نقطة، بعدما تعادل للمرة الثانية هذا الموسم.



وتقدم البرازيلي بيتروس للنصر في الدقيقة 47 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها المغربي نور الدين أمرابط لكن بعدها بثلاث دقائق تعادل البرازيلي الاخر رومارينيو للاتحاد بضربة رأس أيضاً.



وأحرز سيدريك أميسي مهاجم التعاون هدفين أحدهما في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه للفوز 2-1 على ضيفه الفتح.


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الكلمات المفتاحية

النصر ضد الاتحاد النصر الدوري السعودي الاتحاد

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