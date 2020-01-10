خبير أمني: قرارات النائب العام حدت من المظهر السيئ أمام المحاكم (فيديو)

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرارات المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عالجت الكثير من الأشياء؛ منها أنها حملت عبء من على كاهل وزارة الداخلية.



وأضاف "البسيوني"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن قرارات النائب العام أوقفت المعاناة بشأن ترحيل المتهمين، بالإضافة أنها تسهل إجراءات تنفيذ الأحكام، وخففت معاناة المفرج عنهم؛ بشأن إجراءات الخروج.



وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق: "قرارات النائب العام حدت من الحركة ومن المظهر السيئ الذي نراه أمام المحاكم المختلفة".

